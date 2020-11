Anche a Manduria sale il contagio: siamo a 33 positivi

Sono 33 i manduriani attualmente positivi al coronavirus di cui si ha notizia certa. Erano 28 quelli comunicati al sindaco Gregorio Pecoraro dalla Prefettura di Taranto, aggiornati al 3 novembre. Nel frattempo almeno altri 5 manduriani, tra cui un giovane di 27 anni, sono risultati positivi al tampone eseguito in ospedale.

Una settantina presuntivamente sarebbero invece le persone sottoposte in isolamento fiduciario a domicilio. Si tratta di parenti o conoscenti o colleghi di lavoro che in qualche potrebbero aver contratto il virus dal portatore. Di tutti i contagiati manduriani, almeno otto sono ricoverati nei diversi reparti Covid del Moscati.



Intanto all’ospedale di Manduria regna l’indecisione. I reparti destinati ad accogliere solo pazienti Covid positivi, la medicina, la cardiologia e la rianimazione, non si stanno svuotando come prevedeva l’ordine di servizio della direzione medica. La difficoltà è rappresentata dall’impossibilità di trovare posti disponibili in altri reparti degli ospedali della stessa Asl.