«Non siamo noi i contagiati!». Quando le voci sono più pericolose del virus

«Nessuno della nostra famiglia, né i nostri dipendenti è stato mai contagiato dal coronavirus e le voci che girano sono false e diffamanti». Così il titolare del «Bar Marti» di viale Aldo Moro a Manduria, chiede di rendere pubblico un’appello che faccia chiarezza sull’equivoco nato da una falsa e incontrollabile voce di popolo che circola in rete e nelle chat.

«Mi stanno bombardando di telefonate da questa mattina invitandoci a non mandare i nostri figli a scuola», racconta la moglie del titolare, infastidita e disperata. «Abbiamo un figlio disabile e se la prendono anche con lui», fa sapere la donna che insiste per rendere pubblico l’appello: «il nostro locale – dice - è chiuso per ferie programmate e con il contagio non centriamo niente».