Due positivi al coronavirus a Maruggio e il sindaco annuncia: "potrebbero aumentare"

Due cittadini di Maruggio sono risultati positivi al test covid nella giornata di oggi. Ad annunciarlo il sindaco Alfredo Longo durante una diretta Facebook: “Nessun allarmismo” ha dichiarato il primo cittadino “ma il numero dei positivi a Maruggio potrebbero salire nei prossimi giorni”.

Le due persone positive presentavano alcuni sintomi lievi poco prima del test e –assicura il primo cittadino maruggese – sono state prontamente messe in isolamento dall’Asl. La loro condizione sembra tuttavia in fase di miglioramento, almeno per ciò che concerne la sintomatologia.

“La situazione può solo peggiorare se si continuano a non seguire le indicazioni minime che ci sono state date” ammonisce Longo “seguiamo le regole senza polemiche sterili”.

Gianpiero D’amicis