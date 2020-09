L'arrestato è positivo al Covid, poliziotti ed altri manduriani in isolamento

È Manduria a conquistare il titolo dei nuovi contagi in Puglia. Non tanto per il numero dei nuovi positivi (in tutta la regione, nelle ultime 24 ore, se ne sono registrati 73), quanto per la particolarità dei luoghi dove si sono sviluppati: il carcere di Taranto e il commissariato di polizia di Manduria. Il diffusore del virus, in entrambi i casi, è stato un 41enne che sabato scorso era stato arrestato per violenza e lesioni nei confronti della madre e di un fratello e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giorno prima lo stesso indagato, un manduriano originario del Senegal, aveva aggredito una barista diciottenne e il suo datore di lavoro proprio negli uffici della polizia di Stato della città messapica. In quella occasione era nata una colluttazione tra il violento 41enne, alcune persone presenti in sala d’attesa che cercavano di difendere la ragazza e diversi poliziotti usciti dagli uffici per bloccare l’uomo. Risultato: una decina di agenti di polizia in isolamento in attesa di tampone e almeno altrettanti agenti di custodia in servizio nel carcere di Taranto dove il quarantunenne era stato rinchiuso.

Il dipartimento di prevenzione, saputa la positività al tampone, ha cercato di ricostruire la mappa dei contagi risalendo sinora ad una trentina di persone tra Taranto e Manduria. Tra questi anche la giovane banconista e il titolare del bar dove lavora e i parenti dell’uomo che in carcere è stato sottoposto ad isolamento.