S’incendia la stufa, anziana sola salva per miracolo

Poteva andare molto peggio ad un’anziana manduriana che nella tarda serata dell’altro ieri è stata vittima di un incidente domestico. Intorno alle 22.30 nell’appartamento di via Pizzolante a Manduria, la stufetta a gas accesa in cucina si è improvvisamente incendiata, forse per la perdita di gas dalla bombola che l’alimentava.

La donna che vive sola in casa è riuscita da sola a spegnere l’incendio e a chiudere la bombola prima che accadesse l’irreparabile. All’arrivo dei vigili del fuoco il rogo era stato già domato così i pompieri hanno provveduto ad allontanare la bombola e a mettere in sicurezza l’ambiente. Il fuoco ha danneggiato il tavolo e le sedie della cucina mentre la coraggiosa anziana di circa 75 anni se l’è cavata con la bruciatura delle calze che indossava e una leggera ustione delle mani.