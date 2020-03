Sei anni di bolli non versati, denunciato assicuratore manduriano

Avrebbe intascato i soldi chi una suo cliente gli aveva affidato per i pagamento del bollo auto. Denaro che sarebbe finito invece nelle tasche dell’assicuratore. Di questo è accusato un manduriano di 43 anni titolare di un’agenzia di pratiche auto e assicurazioni. A denunciarlo ai carabinieri della stazione di Torre Santa Susanna, lo scorso 9 marzo, è stata una donna di 57anni il cui racconto ha fatto partire le indagini condotte dai militari dell’arma. Al termine dell’attività investigativa, i carabinieri hanno consegnato l’informativa alla Procura della Repubblica di Brindisi che ha fatto notificare all’indagato un avviso di garanzia con l’ipotesi di reato di truffa.

Secondo la denuncia presentata, il quarantatreenne manduriano residente nella città Messapica, in qualità di titolare di un’agenzia di pratiche auto a Torre Santa Susanna, si sarebbe appropriato della somma di 2.500 euro consegnatagli dalla presunta vittima, quale pagamento del bollo per il suo veicolo. La donna aveva versato tale somma a copertura dei bolli relativi agli anni 2014-2020. Evidentemente insospettitasi, la cliente ha interpellato l’Agenzia delle Entrate scoprendo che i bolli degli ultimi sei anni risultavano ancora non pagati. Da qui la decisione di presentare regolare denuncia.