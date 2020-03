La paura del virus mette in ginocchio il commercio cinese

C’è chi resiste, provando a sfidare la paura e la psicosi della gente, ma la maggior parte ha preferito tenere abbassata la saracinesca. Sono i commercianti cinesi che, probabilmente dal loro arrivo in questo versante della provincia, non hanno mai attraversato un periodo più nero di questo.

Il mese di febbraio infatti, è stata caratterizzato da un vertiginoso calo di vendite legato prima alla paura e poi, alla notizia del primo contagio in zona. Così, a pagarne le spese sono stati proprio loro che, soprattutto durante questa settimana, hanno dovuto fare i conti con incassi ridotti all’osso.

A Torricella dove, come è noto, è stato riscontrato il primo caso pugliese, da un paio di giorni è comparso un cartello sulla serranda dell’unica attività commerciale cinese. “Si avvisa la gentile clientela che per l’attuale situazione, abbiamo deciso di sospendere l’attività dal giorno 27.02.2020 al 15.03.2020. Si ringrazia in anticipo per la comprensione”.

Ma allargando la visuale anche sugli altri comuni limitrofi, lo scenario appare invariato. A Manduria, diversi store sono rimasti chiusi per alcuni giorni e solo in un caso il titolare ha fornito una spiegazione simile a quella dei colleghi torricellesi, affidandola ad una nota su Facebook.

A Sava è comparso l’altro giorno un cartello di chiusura per ferie, un altro di sconti ed uno di chiusura fino al 6 marzo.

Nella vicina Maruggio, serrande abbassate ed un avviso anche abbastanza curioso di “Festa!”. Nessuna data o altra spiegazione.

Decisione drastica invece, nei tre negozi cinesi di Pulsano dove i titolari hanno chiuso precisando che non è prevista una data di riapertura, almeno per il momento. E’ un cartello che, soprattutto nella parte finale, invita a riflettere. “In merito alla situazione sanitaria attuale – si legge - il nostro esercizio ha deciso di sospendere le attività dalla data odierna a data da destinarsi per dare un contributo alla comunità e tutelare la salute di tutti. Ringraziamo per la comprensione”.

Proseguendo verso Fragagnano, lo store cinese è aperto ma con orari ridotti, mentre a Lizzano, due su tre sono chiusi. Anche lì, campeggia l’avviso di sospensione dell’attività fino all’8 marzo.

Una vera ecatombe quindi. Resta difficile comunque, interpretare al meglio questa crisi che sta travolgendo attività commerciali notoriamente sempre aperte, anche nei giorni festivi. Tentiamo di capire il senso della reazione in corso, chiedendo spiegazioni proprio in uno di questi negozi. “Non abbiamo paura e non possiamo permetterci di restare chiusi”, risponde seccamente il titolare.

Sul perché altri abbiano invece preferito chiudere, l’uomo ipotizza tra le cause il calo di vendite ma anche il timore di contagi. Sul web, qualcuno racconta come nei giorni scorsi, il titolare di un negozio cinese a Manduria indossasse una mascherina di protezione. Sui social, c’è chi ironizza e chi invece, fa un mea culpa per avere, in una prima fase, evitato di fare acquisti in queste attività.

Di fatto, quelle serrande che resteranno abbassate per circa 15 giorni, restituiscono l’immagine di eccezionalità del momento, oltre alla palese difficoltà di chi subisce gli “effetti collaterali” del virus.

Lucia Iaia