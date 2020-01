Scontro tra due auto e un trattore sulla Manduria Oria, tre feriti, uno grave

Grave incidente stradale questa sera, lunedì 13 gennaio, sulla Manduria – Oria. All’altezza del vecchio aeroporto militare manduriano, due auto e un trattore si sono scontrati per cause da accertare. Tre le persone feriti che sono state trasportate all’ospedale di Manduria. Uno solo grave, un 43enne di Manduria che è stato trasferito all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto per un grave trauma cranico.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Rallentamenti del traffico dovuti ai mezzi coinvolti che bloccavano la strada.