Manduriano sorpreso con un detenuto leccese evaso dai domiciliari

Un manduriano di 44 anni è stato denunciato dai carabinieri di Scorrano perché trovato in compagnia di un detenuto del posto, Francesco De Cagna, 52 anni, che era evaso dai domiciliari. Lo scorranese che è stato arrestato stava scontando nel proprio domicilio una pena di 8 anni e otto mesi per reati in materia di stupefacenti.

Con il suo accompagnatore manduriano, il pregiudicato è stato bloccato dopo un lungo e spericolato inseguimento dai carabinieri di Scorrano che lo avevano incrociato a bordo di una Lancia Y guidata dal quarantaquattrenne di Manduria il quale, alla vista dei militari, ha accelerato cercando di seminarli. E’ iniziata così una spericolata fuga sulla strada statale 275 che ha peraltro creato un pericolo anche per gli altri automobilisti.

I due sono stati intercettati poco dopo nel centro urbano di Scorrano, bloccati e sottoposti a un controllo: il conducente del veicolo è stato identificato e denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, mentre De Cagna è stato fermato in flagranza di reato e ristretto nuovamente ai domiciliari.