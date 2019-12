Incidente a Ceglie, operaio Ilva in coma, la moglie e il figlio feriti

Il marito in coma, la moglie con un trauma toracico e fratture varie alle gambe e il figlio di dodici anni la frattura di un femore. È il pesantissimo bilancio di un incidente stradale avvenuto l’atro ieri sera, sabato 21 dicembre, sulla Ceglie Messapica - Martina Franca che ha coinvolto la famiglia di manduriani. Lino Melle, 47 anni, il più grave, era alla guida di una Ford Focus che si è scontrata frontalmente con una Toyota «Yaris». Ferito gravemente ma non è in pericolo di vita anche il conducente dell’utilitaria ricoverato al Perrino di Brindisi dove sono stati portati tutti e quattro i feriti. È successo intorno alle 17,30 a qualche chilometro di distanza da Ceglie, all’altezza del cimitero del comune messapico. Subito dopo una curva, una delle due autovettura avrà invaso la corsia opposta dove è avvenuto il violentissimo scontro. Le due auto distrutte hanno imprigionato all’interno gli occupanti che sono stati estratti dai soccorritori grazie all’aiuto dei vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare le lamiere e forzare le portiere rimaste bloccate. Ad avere la peggio sono stati i due guidatori, il manduriano il più grave che ha riportato un trauma cranico con lesioni cerebrali. A soccorrere i quattro feriti è stato il personale sanitario del servizio di emergenza 118 che li ha trasportati con codice rosso all’ospedale del capoluogo brindisino. Nella stessa nottata il 47enne manduriano, dipendente di ArcelorMittal, ex Ilva, è stato sottoposto ad un delicato intervento che è servito a drenare e ridurre una emorragia cerebrale. Ieri i sanitari che lo hanno operato hanno effettuato una seconda valutazione che ha confermato l’estrema gravità del trauma e la riserva della prognosi. L’uomo si trova nel reparto di rianimazione ed è in coma farmacologico. La moglie di 45 anni, insegnante di lingue all’istituto Falcone di Sava, ha riportato un trauma toracico con fratture costali ed altre fratture ad una caviglia, mentre il figlio dodicenne, anche lui ricoverato nello stesso reparto di ortopedia, è stato già sottoposto ad un intervento per la frattura di un femore.

La piccola famiglia, molto conosciuta in paese, era diretta a Martina Franca dove avrebbe dovuto dare gli auguri di Natale ad alcuni loro parenti che vivono in quel centro della Valle d’Itria. Non si conoscono al momento le cause dell’incidente. Di questo se ne stanno occupando gli agenti della polizia comunale di Ceglie Messapica che relazioneranno al magistrato di turno alla Procura della Repubblica di Brindisi, il quale ha disposto il sequestro dei due mezzi coinvolti e l’esame del sangue dei due conducenti per la ricerca di alcol o altre sostanze.La strada dove è avvenuto lo scontro è nota per la sua pericolosità ed è stata già teatro di incidenti anche mortali. L’umidità e la pioggia caduta poco prima, avranno sicuramente contribuito a rendere ancora più pericoloso quel tratto.

Appena giunta la terribile notizia, i parenti dei tre manduriani feriti si sono precipitati all’ospedale di Brindisi dove sono rimasti per tutta la notte in attesa di ricevere notizie circa l’esito dell’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il capofamiglia.

Nazareno Dinoi