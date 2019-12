Folle assalto al comune: “qui oggi comando io”

Ha messo sotto sopra alcuni uffici del comune di Manduria danneggiando seriamente computer ed anche i server che hanno mandato in tilt tutta l’attività informatica dell’ente. L’autore dell’atto vandalico è un manduriano di sessant’anni con problemi psichiatrici che da giorni aveva manifestato segni di imminente crisi violenta. L’uomo che ha un impiego in una cooperativa di servizi che opera per conto di un ente pubblico qui a Manduria, si è recato ieri mattina in municipio urlando e insultando le persone che incontrava. Uno dei dipendenti che aveva cercato di calmarlo è anche rimasto lievemente ferito nella breve colluttazione che ne è nata. In preda al panico, spaventato dalle urla e dall’irruenza del sessantenne, tutti i dipendenti sono rimasti bloccati nei propri uffici non riuscendo ad impedire all’esagitato manduriano di introdursi in diverse stanze distruggendo tutto ciò che vi era all’interno farneticando frasi come “qui comando io, sono io che devo fare il sindaco, nessuno capisce niente”.

A bloccarlo sono stati i carabinieri della locale stazione che sono riusciti a bloccarlo e a consegnarlo al personale del 118 che dopo averlo sedato lo ha accompagnato al reparto di psichiatria dell’ospedale Moscati di Taranto.

Intanto tutta l’attività degli uffici è stata paralizzata non solo per il disordine creato dall’inaspettata intrusione, ma soprattutto per la mancanza di rete internet dovuta al danneggiamento delle centraline di controllo e immagazzinamento dati. I tecnici informatici sono stati già incaricati di verificare i danni e ripristinare la rete interrotta. Tutti gli uffici sono collegati in rete per cui nessun terminale era funzionante. Stessi disagi sono previsti anche per la giornata di oggi.

Nazareno Dinoi