Un vecchio Tasso ferito nelle terre del Primitivo

Non solo lepri e volpi. Le terre del Primitivo si scoprono essere habitat del Tasso, una specie non rara ma sicuramente non frequente da incontrare soprattutto se di età avanzata. L’esemplare ferito recuperato nelle campagne tra Manduria e Avetrana, ha superato di gran lunga la soglia di vita media per la sua specie. «Aspetto interessante perché si tratta di un soggetto molto anziano che testimonia la possibilità per questa specie di sopravvivere nel nostro ambiente fino all'età adulta grazie anche al loro carattere schivo e alle abitudini di vita notturne», spiega il dottore veterinario Patrizio Fontana che si è preso cura del mammifero ferito ad una zampa.

A trovarlo in campagna è stato l’avvocato Alberigo Selvaggi che lo ha caricato in macchina e consegnato all’ambientalista ed animalista, presidente dell’associazione «Azzurro Ionio», Francesco Di Lauro, il quale a sua volta lo ha affidato al veterinario Fontana. Si tratta di un esemplare femmina di circa 9 anni, molto anziana, con una cataratta e l’artrosi. Dopo le radiografie e i trattamenti d’urgenza, l’animale sarà portato nel centro di recupero di fauna selvatica di Bitetto.

Generalmente i tassi vivono nelle zone boschive o molto cespugliose, oppure umide, ma questa volta la zona dove è stata ritrovata l’anziana di tasso è quasi interamente coltivata a vigneto e uliveto.

N.Din.