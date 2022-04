Incendiata un'auto nella notte, la proprietaria colta da malore

Notte movimentata in via Matteo Bianchi a Manduria dove ha preso fuoco un’auto che era parcheggiata. I vigili del fuoco del distaccamento di Manduria chiamati sul posto non hanno potuto evitare l’intera distruzione del mezzo, una Fiat Punto, che è stata divorata dalle alte fiamme che hanno annerito le pareti dell’ex cine teatro Candeloro.

La proprietaria che abita nelle vicinanze è stata colta da malore e accompagnata all’ospedale Marianna Giannuzzi dove è stata ricoverata per accertamenti.

La natura dell’incendio sembrerebbe dolosa. La donna che è molto attiva nel settore del volontariato con le protezioni civili non ha saputo dare spiegazioni ai carabinieri della compagnia di Manduria intervenuti per le indagini de caso.