"Undici anni fa la morte di Carlo Saturno senza alcun colpevole"

Ieri è stata la ricorrenza della morte del manduriano Carlo Saturno avvenuta nel 2011 in circostanze drammatico mai del tutto chiarite.

Carlo Saturno aveva 22 anni quando è stato trovato impiccato ad un lenzuolo nella cella di isolamento del carcere di Bari dove stava scontando una pena definitiva. È morto il 7 aprile, dopo una settimana di coma. Era rinchiuso nel penitenziario pugliese per furto ma era finito in isolamento per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale: in pratica si era scontrato con alcune agenti carcerari.

Secondo una lettera anonima recapitata in procura, il 29 marzo, il giorno prima di suicidarsi, Saturno sarebbe stato in realtà picchiato. C’è da aggiungere però che i segni sul collo sono stati dichiarati compatibili sia con un’impiccagione che con uno strangolamento. «Ci diceva che lo picchiavano sempre, da un occhio non vedeva più per un pugno che gli tirarono lì dentro (per il distacco della retina). Ci raccontò di quando con uno schiaffo gli ruppero il timpano di un orecchio e che la mattina dopo si ritrovò con il cuscino pieno di sangue nella sua cella. Era terrorizzato dalle guardie, da quel periodo non ne è più uscito, soffriva di ansia, attacchi di panico, prendeva le gocce».

Carlo aveva denunciato un gruppo di agenti di polizia penitenziaria per degli episodi di violenza avvenuti anni prima nel carcere minorile di Lecce. Se fosse sopravvissuto, sarebbe stato uno dei testimoni chiave nel processo contro i poliziotti. Ad oggi nessuno è indagato.

ACAD Associazione Contro gli Abusi in Divisa - Onlus