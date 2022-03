Il caso: due strisce come opere d'arte, ma il consigliere punta l'obiettivo e le smaschera

«Sono stati avviati i lavori di rifacimento e sostituzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale in varie zone della Città. Continua così l’impegno dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Polizia Municipale e il suo Comandante Avv. Nigro. Un passo alla volta».

Questa la notizia del rifacimento della segnaletica orizzontale su alcuni tratti stradali della città di Manduria, orgogliosamente pubblicizzata dal sindaco Gregorio Pecoraro sulla sua pagina Facebook come fosse un’opera d’arte. Contrariamente alle aspettative, l’annuncio e le immagini proposte stanno provocando le proteste dei manduriani che evidentemente non si accontentano dell’aspetto ma vogliono l’efficienza dei servizi.

Tra i numerosi commenti che sulla stessa pagina social del sindaco elencano una serie di strade impercorribili, a sintetizzare il senso del malcontento è il consigliere comunale Antonio Mariggiò che ha pubblicato le foto delle stesse “opere d’arte” ma da una prospettiva diversa da come le ha presentate il sindaco: ha puntato l’obiettivo sulle buche e sull’asfalto consumato con il seguente commento: «Segnaletica stradale orizzontale su strade dissestate, un po’ come mettersi un vestito nuovo e pulito quando sei ancora sporco di lavoro. Come al solito l’apparenza è più importante della sostanza».