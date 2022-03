Scontro auto pullman, muore automobilista di Sava

Un tragico incidente stradale è costato la vita questo pomeriggio a un uomo di 73 anni di Sava, in provincia di Taranto, che viaggiava a bordo di una Fiat Panda. Per ragioni in fase di accertamento, l’utilitaria stava percorrendo la litoranea in località Piri Piri, tra Maruggio e Campomarino quando si è scontrata frontalmente con un pullman di linea del Consorzio Trasporti Pubblici della provincia di Taranto fortunatamente senza passeggeri.

A causa dell'impatto l'auto è stata sbalzata fuori strada andando a terminare la sua corsa su una duna. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118: l'uomo è morto a causa delle ferite riportate nello schianto. Sul posto i carabinieri di Maruggio per effettuare i rilievi e stabilire le responsabilità dell'incidente.