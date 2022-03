Manduria ospita i primi profughi ucraini

Sono in nove, quattro adulti e cinque bambini ucraini arrivati questa mattina a Manduria. Il più piccolo ha 4 anni, il più grande 14. Troveranno ospitalità in una casa a San Pietro in Bevagna, marina manduriana.

Stanno bene, ma hanno fatto un lungo viaggio. Arrivano da Korosten e Boryspil’, distanti poche ore dalla capitale ucraina Kiev. Hanno meno di una valigia a testa con quello che frettolosamente sono riusciti a prendere per fuggire dalla guerra. Sono soprattutto donne con i loro figli che dall’Ucraina sono riusciti ad arrivare al confine polacco. Lì ad aspettarli un furgoncino bianco con una croce rossa. È quello dell’associazione di volontariato “Angeli del quartiere” di Sava che in Polonia oltre a consegnare pacchi di beni ai rifugiati ucraini, questa volta ha deciso di trasportare nove ucraini sul loro mezzo per tornare in Italia. Tra questi, i famigliari di un cittadino di Manduria, Tony De Mauro da settimane alle prese anche lui con spedizioni di viveri, vestiti e farmaci in collaborazione con tante scuole della città e altre associazioni.

È lui che ci ha comunicato la gioia dell’arrivo del gruppo e, in particolare, dei famigliari della moglie, anche lei ucraina residente nella città messapica. “C’è un mix di frenesia e gioia per il loro arrivo che non sarebbe stato possibile senza l’aiuto dei volontari Angels” - ci racconta emozionato Tony che finalmente abbraccia i suoi cari anticipando ai microfoni del giornale che tra poche ore arriveranno altri ucraini di famiglia.

“Ci tengo inoltre a ringraziare - continua l’uomo - gli istituti scolastici con cui ho collaborato e in particolare la Farmacia Luparelli per il l’aiuto e la presenza”. La solidarietà manduriana in questi giorni si sta infatti dimostrando molto grande, è Tony a chiedere un aiuto alla popolazione messapica per aiutare il gruppo di ucraini. “Vanno bene vestiti, cibo e qualsiasi forma di contributo vi sentiate di dare”, conclude Tony.

Marzia Baldari