La guerra in Ucraina - Aggiornamenti

Il ministero degli Esteri ucraino: l’operazione mira a "distruggere lo Stato, impadronirsi del suo territorio con la forza e stabilire un’occupazione". Il presidente Zelensky ha annunciato l'imposizione della legge marziale. La Russia ha fatto sapere di aver "soppresso il sistema di difesa anti aerea" dell’Ucraina con attacchi di precisione. Secondo l'agenzia Tass sono stati colpiti anche palazzi e strutture commerciali. In piazza dell’Indipendenza, nel centro della capitale, auto della polizia con i megafoni hanno invitato i passanti "a rifugiarsi nei sottopassi" e poi rientrare immediatamente nelle proprie case.

La Russia ha iniziato all’alba di giovedì 24 febbraio l’invasione dell’Ucraina da più fronti, con una manovra a tenaglia e – a differenza di quanto ci si aspettava nei giorni scorsi – su larga scala. I media locali riferiscono che forze russe stanno entrando nel Paese sia dal confine russo sia da Bielorussia e Crimea. Truppe di Mosca sono inoltre sbarcate ad Odessa. Forti esplosioni sono state sentite in molte città, da Kharkiv a Leopoli a Mariupol e anche nella capitale Kiev, su cui sarebbero stati lanciati missili prendendo di mira in particolare, secondo il ministero dell’Interno, caccia ucraini in un aeroporto fuori Kiev. Ma la Tass riferisce che sono stati colpiti anche palazzi e strutture commerciali. La Cnn sempre citando alcune fonti del ministero dà notizia di “centinaia di vittime“. Non è chiaro, riporta, se si tratti di feriti o morti. In piazza dell’Indipendenza, nel centro di Kiev, alcune auto della polizia con i megafoni, hanno invitato i passanti “a rifugiarsi nei sottopassi” e poi rientrare immediatamente nelle proprie case, riferisce l’Ansa. Secondo Bloomberg la Russia ha usato “armi di alta precisione per distruggere infrastrutture militari ucraine”. Il ministero della Difesa russo ha poi fatto sapere che “le difese aree dell’Ucraina sono state soppresse”. Vladimir Putin ha avvertito gli altri paesi che qualsiasi tentativo di interferire con l’azione russa porterebbe a “conseguenze che non hanno mai visto“.

L’operazione mira a “distruggere lo Stato ucraino, impadronirsi del suo territorio con la forza e stabilire un’occupazione”, ha denunciato in un comunicato il ministero degli Affari esteri ucraino. Kiev ha anche invitato la comunità internazionale ad “agire immediatamente“. “Solo azioni unite e forti possono fermare l’aggressione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin”, aggiunge il ministero. “L’Ucraina si difenderà e vincerà: il mondo può e deve fermare Putin. Il momento di agire è ora” twitta il ministro degli Esteri dell’Uctaina, Dmytro Kuleba. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato l’imposizione della legge marziale. Lo ha annunciato il. “Cari cittadini ucraini, oggi il presidente Putin ha annunciato l’avvio di un’operazione militare speciale nel Donbass. La Russia ha compiuto attacchi contro le nostre infrastrutture militari”, ha detto Zelensky sul suo profilo Facebook, aggiungendo che – riporta l’agenzia Unian – “impone la legge marziale”. “Un minuto fa ho avuto un colloquio con il presidente Biden. Gli Stati Uniti hanno già cominciato a mobilitare il sostegno internazionale – ha aggiunto, secondo Ukrinform – Dovreste restare a casa se possibile”.

L’inviato di Mosca alle Nazioni Unite ha affermato che la Russia sta prendendo di mira la “giunta al potere a Kiev”. “Non siamo aggressivi contro il popolo ucraino – ha aggiunto Vassily Nebenzia – ma contro la giunta che è al potere a Kiev”.

Il presidente Usa Joe Biden ha detto di avere in programma di parlare con gli americani, a seguito dell’attacco russo alla Ucraina. E’ atteso che siano annunciate ulteriori sanzioni contro la Russia. Secondo un funzionario americano le sanzioni avranno nel mirino le banche e il debito russo, ma dovrebbero vietare anche le esportazioni in Russia di componenti tecnologici.

