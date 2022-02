La confessione: "Sono stato io a uccidere zio Angelo"

Cronaca Frode sui carburanti per 2,6 milioni di evasione, arrestato imprenditore di San Giorgio Ionico

Avrebbe venduto carburante agricolo a prezzi agevolati ad acquirenti che non ne avevano titolo per un evasione di imposte pari a 2,6 milioni di euro. Per questo i militari della Guardia di Finanza di Taranto hanno arrestato il titiolare della società di vendita all'ingrosso