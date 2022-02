Lavori in sicurezza si fa per dire L'ironia della rete

Stanno facendo il giro dei social le immagini di una squadra di lavoratori addetti alla manutenzione, incaricati dall'amministrazione comunale di Manduria, mentre eseguono interventi sull'impianto semaforico della centralissima Piazza Vittorio Emanuele della città Messapica.

Le foto, riprese da diverse angolazioni dagli automobilisti stupiti, immortalano un uomo arrampicato su una scala alta non meno di otto metri poggiata all’estremità sulla struttura che regge la lampada semaforica.

L'imprudenza non è sfuggita all'architetto Andrea Casto, consigliere dell'Ordine provinciale degli architetti nonché segretario del Movimento civico, “Azione Messapica”, che su Facebook commenta con ironia la scena: «Come ti riparo il semaforo in massima sicurezza. In mezzo al traffico, come fosse un trapezista, con una semplice scala, con corde tirate da equilibristi e uomini forzuti ma senza mangiafuoco».