Rapina sventata al Conad con sparatoria: arrestati due manduriani

Una rapina sventata ieri sera dalla polizia che ha arrestato due manduriani in procinto di fare irruzione nel supermercato Conad sulla via per Avetrana a Manduria. Durante l’inseguimento che ne è seguito sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco ma le pallottole per fortuna non hanno colpito nessuno. I due manduriani che viaggiavano a bordo di una Fiat Panda di colore verde sono stati raggiunti e speronati dall’auto civetta della polizia. Nella colluttazione gli agenti del commissariato di Manduria sono rimasti feriti in maniera lieve.

A quanto pare le forze dell’ordine che pattugliavano hanno notato l’arrivo della Pana con i due a bordo che si preparavano ad entrare nel locale con il volto coperto e armati. L’arrivo repentino dell’auto dei poliziotti ha costretto i banditi a rimettersi in marcia. Ne è seguito un inseguimento con l’esplosione di colpi di pistola la cui origine non è stata identificata. La Panda si è immessa su una strada laterale di via Avetrana dove è stata raggiunta e speronata. Impossibilitati a proseguire la corsa, i due malviventi sono stati costretti a scendere dall’auto e dopo un tentativo di resistenza sono stati ammanettati e portati negli uffici del commissariato e da lì nel carcere di Taranto su disposizione del magistrato di turno che ha disposto il sequestro della Panda risultata rubata.

Si sospetta che i due presunti rapinatori, entrambi pregiudicati per reati simili, siano gli stessi autori di altre rapine compiute in questi giorni a Manduria e Sava a danno di altri supermercati e distributori di benzina.