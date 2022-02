Il giudice annulla le multe pazze della Ztl e il comune paga

Il Comune di Manduria continua a pagare spese legali e di giudizio e a dover restituire somme delle multe illegittime. Tutto per non aver voluto accettare la proposta di annullamento delle sanzioni elevate agli automobilisti vittime della cosiddetta trappola del varco della Ztl non funzionante. Il Giudice di Pace di Taranto, in persona della dottoreasa Liviana Digiorgio, ha emesso un’altra sentenza che accerta l'illegittimità di un altro verbale relativo alla Ztl risalente al periodo di novembre 2020 disponendo l'annullamento e la condanna alle spese del Comune di Manduria.

Si tratta dell'ennesima perdita in materia per l'ente che si è visto sinora annullare costantemente dal Giudice tuti i verbali simili relativi al periodo in cui l'apparecchiatura non era funzionante per una anomalia nel sistema di rilevazione dell'orario.

"Gli utenti della strada che hanno deciso di impugnare i verbali delle cosiddette multe pazze della Ztl, stanno ottenendo l'annullamento degli stessi per i motivi già sollevati da noi in sede di autotutela ma ignorati dall'amministrazione", afferma l'avvocato Antonio Eugenio Casto, responsabile della sede Codacons di Manduria che ha patrocinato i ricorsi. "La scelta del sindaco di miminizzare l'accaduto anche in Consiglio comunale in risposta a formale interrogazione del Consigliere Dario Duggento e, quindi, di non annullare i verbali nella fase stragiudiziale – prosegue l’avvocato -, non è stata felice in quanto ha costretto i cittadini ingiustamente vessati a rivolgersi al Prefetto o al Giudice di Pace, con ovvio dispendio di energie fisiche ed economiche".

Cosa farà adesso il Comune con i tanti cittadini che decisero di pagare la multa pazza Ztl per evitare di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria? Sarebbe auspicabile un segnale di distensione da parte sua ed il rimborso in automatico di tutte le somme corrisposte dagli utenti della strada nel periodo in cui è stato accertato il malfunzionamento della apparecchiatura per il rilevamento dell'attraversamento nella zona a traffico limitato di Via XX Settembre.