Incidente scooter contro auto, il giovane di 17 anni è salvo grazie al casco

È stato dimesso dall’ospedale Perrino di Brindisi, lo studente manduriano che venerdì 21 gennaio a bordo di uno scooter è rimasto vittima di un violento scontro con una Citroen C3. Nell’urto contro l’autovettura, il casco che fortunatamente indossava si è frantumato ma li ha salvato la vita. Per il giovane che a causa del trauma ha avuto una emorragia cerebrale, non è stato necessario nessun intervento chirurgico. Dopo gli accertamenti del caso, il minore è stato dimesso con l’obbligo di riposo a casa e tac di controllo tra qualche giorno.

Un brutto incidente che poteva causare danni ben più gravi se la vittima non avesse indossato il casco. È il giovane manduriano di 17 anni, ora fuori pericolo, che venerdì 21 gennaio all’incrocio tra via Cosimo Moccia e Via Senio a Manduria, a bordo di uno scooter è stato protagonista di un violento scontro con un’autovettura mentre si dirigeva a scuola. Trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 prima all’ospedale di Manduria e dopo al Perrino di Brindisi, lo studente è stato dimesso ieri. Nonostante il volo di diversi metri dopo l’impatto e le varie contusioni su tutto il corpo, l’ematoma cerebrale si sta assorbendo e i neurochirurghi hanno deciso di non operare. L’elmetto protettivo indossato si è praticamente frantumato salvandogli però la vita. E. M. tra qualche giorno sarà sottoposto a tac di controllo e potrà fortunatamente tornare a casa per riposare.

Quella del diciassettenne è l’ennesima testimonianza di quanto il casco sia concretamente un efficace dispositivo di sicurezza. Eppure sono ancora troppi i non curanti della sua obbligatorietà che decidono di non indossarlo o semplicemente di non allacciarlo. Il casco, stando alle statistiche riportare da infortunistica Tossani, riduce del 39% la probabilità di decesso per lesioni cerebrali e del 72% per gravi lesioni. Il diciassettenne manduriano ne è la prova.

Il dispositivo, quindi, assorbe la maggior parte dell’energia dell’urto limitandone i danni alla testa. Per questo è importante – continua il sito – indossare e scegliere un casco che ben si adatti alla circonferenza della nostra testa. Per la sicurezza stradale, personale e altrui, è essenziale rispettare le norme: dall’utilizzo del casco a quelle comportamentali durante la guida, nella speranza di ridurre e abolire gli strazianti incidenti stradali.

Marzia Baldari