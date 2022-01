Morti di serie A e di serie B al cimitero di Manduria, c'è l'esposto in Procura

Sarà la Procura della Repubblica di Taranto a valutare la correttezza nell’assegnazione dei loculi nel cimitero di Manduria. Dopo i dubbi sollevati dall’ex consigliere comunale Arcangelo Durante che aveva reso pubblico il caso di una presunta tumulazione di favore, ad interessare ora la magistratura con un esposto querela contro ignoti, sono due cittadini manduriani, fratello e sorella. Alla morte di una loro congiunta, i due manduriani avevano chiesto l’assegnazione di un posto nella parte bassa della colombaia ma gli uffici comunali si erano rifiutati dicendo che le prime file erano riservate ai feretri di vecchia data ospitati in cappelle di parenti o conoscenti.

I querelanti hanno poi scoperto che il posto rifiutato alla loro sorella era stato assegnato ad un defunto del 5 gennaio. Da qui la decisione di denunciare tutto alla magistratura.

Tutto nasce dalla nuova colombaia che rende finalmente disponibili un centinaio di posti e dai criteri decisi dalla polizia per la loro assegnazione: i posti in alto ai defunti del giorno, quelli in basso ai deceduti più datati ospitati provvisoriamente nelle cappelle di parenti o conoscenti. La differenza non è di poco conto se si considera che i loculi delle prime file si trovano a dieci metri raggiungibili tutt’altro che agevolmente con una scala pesante da trasportare e tutt’altro che sicura.

Circa un mese fa, gli autori della denuncia hanno subito il lutto per la morte di una sorella che quando era in vita aveva espresso il desiderio di non essere sepolta nei campi a terra. Si sono così rivolti al comune di Manduria per acquistare un posto nella colombaia al prezzo di circa duemila euro. «Parlando con l’addetto dell’ufficio – si legge nell’esposto – scopriamo che per decisione politica, i defunti recenti dovevano trovare posto partendo dall’alto della colombaia mentre i posti nella parte bassa erano riservati ai defunti temporaneamente appoggiati nelle cappelle private non di proprietà». Facendo presente, senza nessun risultato, lo stato di invalidità pari all’80% di uno dei querelanti che rendeva impossibile salire sulla scala sino a sei metri d’altezza, i due manduriani hanno dovuto accettare l’offerta e, a malincuore, seppellire la sorella nel posto libero situato a sei metri d’altezza.

Qualche giorno fa, la sorpresa. «Recatoci presso il cimitero – affermano i due –abbiamo constatato che in basso alla colombaia, in uno spazio che secondo gli impiegati del comune doveva essere riservato alle vecchie sepolture da trasferire, è stato collocato il feretro di un uomo che è morto il 5 gennaio».

Da qui la decisione di passare alle carte bollate. «Se i criteri erano così rigidi da non dover tenere presente la mia invalidità che mi impedisce di portare dei fiori a mia sorella – si chiede il più anziano dei denuncianti -, quali altri criteri sono stati adottati per collocare il feretro del signore deceduto il 5 gennaio? O vige un criterio di discrezionalità lasciata alla scelta di qualche funzionario?».

Il primo a denunciare l’episodio che non è certo passato inosservato dalla popolazione, soprattutto quella contraria all’antica pratica dell’inumazione a terra, è stato Durante che in un documento pubblico aveva lanciato accuse di discrezionalità paragonando l’accaduto al noto monologo «A Livella» di Totò. «Il dirigente o il politico che ha permesso una cosa simile deve dimettersi immediatamente», chiedeva Durante in quella nota.

Nazareno Dinoi