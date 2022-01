«La Puglia è nostra», l'intercettazione di Walter Modeo nell'inchiesta per droga e mafia

«La Puglia è nostra». Così, in un’intercettazione captata dalla Guardia di Finanza di Brindisi che indagava su delega della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, il manduriano Walter Modeo, esaltava il suo presunto potere criminale mentre preparava le armi per un attentato di fuoco contro gli appartenenti al clan rivale di Giovanni Donatiello, 60 anni di Mesagne da poco libero dopo 30 di carcere per reati di mafia.

Era il 27 maggio del 2019. La cimice della procura antimafia registra i rumori dello scarrellamento dei fucili mentre Modeo parla con un trafficante di Oria che gli aveva chiesto protezione contro le richieste estorsive dei mesagnesi.

«Te ne puoi andare – dice il manduriano -, quelli non sanno neanche con chi si sono messi contro, mille e cinquecento dipendenti abbiamo tra albanesi, russi e ucraini, quelli non sanno neanche con chi cazzo si mettono contro, il clan mio è operativo, noi comandiamo qua, la Puglia è nostra, punto».

È uno dei passaggi più forti delle numerose intercettazioni ambientali e telefoniche riportate nelle 489 pagine dell’ordinanza della giudice Cinzia Vergine che firma 23 misure di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone di diversa provenienza e nazionalità. Tra questi anche 5 manduriani, tre dei quali coinvolti anche nella recente inchiesta «Cupola» dell’antimafia leccese: oltre a Modeo, Nazareno Malorgio e Elio Palmisano, tutti arrestati ieri per reati di droga, i primi due con l’aggravante dell’associazione mafiosa.

L’inchiesta coinvolge in tutto 45 gli indagati che devono rispondere a vario titolo di traffico internazionale di stupefacenti, estorsione aggravata da metodo mafioso, detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni ed armi da guerra, danneggiamento, violazione agli obblighi imposti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale ed autoriciclaggio. Le indagini hanno riguardato un’organizzazione criminale transnazionale con base in Albania in grado di importare nelle provincie di Brindisi e Taranto grosse partite di eroina e cocaina in arrivo dalla Turchia e dall’Olanda, poi smistate sulle diverse piazze di spaccio della regione pugliese ed in provincia di Reggio Calabria.