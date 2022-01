Rave party a Sava, gli organizzatori sono due fratelli di Manduria

Sono di Manduria i due organizzatori del rave party sventato dalla polizia sabato scorso nelle campagne di Sava. Si tratta di due fratelli di 25 e 36 anni che già in passato avevano riorganizzato in zone altri eventi simili. I due fratelli sono stati denunciati in stato di libertà per invasione arbitraria di terreno privato.

Nel corso dei controlli gli agenti del commissariato di polizia di Manduria e della questura di Taranto hanno riscontrando un notevole assembramento di giovani che senza nessuna protezione non rispettavano le previste distanze di sicurezza, i poliziotti hanno elevato 13 sanzioni amministrative per le violazioni alle norme anti-Covid. È stato inoltre avviato il procedimento amministrativo per 19 misure del foglio di via obbligatorio dal comune di Sava per altrettanti giovani identificati quella stessa sera.

I poliziotti insospettiti dal transito di macchine diretti nelle campagne di Sava, seguendo la scia si sono trovati di fronte ai preparativi della fasta che occupava un vasto apprezzamento di terreno, situato a più di quattro chilometri di distanza dal centro abitato.

Nell’area immersa nel verde della macchia mediterranea e di un uliveto, era già stata allestita una postazione di intrattenimento sonoro mediante l’installazione di un server munito di enormi casse acustiche capaci di diffondere musica tecno ad altissimo volume. Erano presenti una settantina di persone che stavano allestendo bivacchi e punti di ristoro.