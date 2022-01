La cagna con i suoi cuccioli prigionieri nella casa in fiamme, i vigili del fuoco ne salvano uno

Tre cani, due cuccioli con la madre, sono rimasti all’interno di una casa che pendeva fuoco a San Pietro in Bevagna, marina di Manduria. Due di loro non ce l’hanno fatta asfissiati dal fumo. Salvo per miracolo uno dei piccoli che è stato tirato fuori ancora dai vigili del fuoco. Ingenti danni anche alla casa di San Pietro in Bevagna abitata da una sola persona che si è salvata.

È successo l’altro ieri mattina in una villetta isolata nelle campagne della località balneare manduriana. Le fiamme che a quanto pare avrebbero avuto origine da un cortocircuito dell’impianto elettrico, hanno dato fuoco ad un divanetto e da lì ad altri suppellettili e meriale vario di cui la casa era piena. La combustione ha prodotto del fumo intenso che in poco tempo ha invaso tutti gli ambienti della casa.

Quando sono arrivati i vigili del fuoco tutti i locali erano impraticabili. Ad aspettarli c’era il padrone di casa che disperato chiedeva ai pompieri di salvare i suoi tre cani, una cagna con due cuccioli nati da pochi mesi. Così i vigili hanno indossato lo speciale casco con ossigeno e sono entrati nel piccolo appartamento provvedendo a spegnere le fiamme e nello stesso tempo a cercare i tre meticci nel punto indicato dall’uomo. Purtroppo per due di loro non c’è stato niente da fare mentre un terzo che respirava a fatica è stato portato all’esterno e rianimato con l’erogatore dell’ossigeno che è stato posizionato davanti alla bocca. Questo è servito a sostenerlo in vita permettendo poi il trasporto a Manduria dove è stato affidato ad un veterinario che si sta prendendo cura di lui. A quanto pare le sue condizioni sono molto gravi.

I tre pelosi non presentavano ustioni ma gli è stata fatale l’inalazione del monossido di carbonio prodotto dalla combustione del divano.

I due cuccioli si trovavano in fondo ad una piccola stanza mentre la madre è stata trovata dietro alla porta chiusa che le impediva di uscire. Forse ha tentato inutilmente di aprirla per mettere in salvo lei ei suoi due piccoli quando è stata sopraffatta dal fumo che le ha tolto il respiro.