Sporcaccioni e scarso servizio rendono inabitabile il centro storico

«Da diverso tempo per le vie del centro storico della città messapica, capita di imbattersi in mucchi di buste della spazzatura contenenti rifiuti di vario genere». Questa la denuncia che alcuni residenti ormai esausti vogliono lanciare attraverso le pagine del nostro giornale.

«Abbiamo più volte lamentato questi strani comportamenti ai vari operatori ecologici – dicono - che ogni giorno si prodigano a ripulire il pattume contenente di tutto, dai piatti in plastica con cibo sino agli assorbenti».

La zona in questione comprende buona parte dell'ingresso della storica "Piazza Coperta" di via Federico Schiavoni arrivando nei pressi di via del Fossato. Il triste fenomeno si presenta soprattutto nei fine settimana e gli autori non sarebbero solo i frequentatori della movida ma anche chi vi abita. «Gli sporcaccioni risiedono in zona», afferma uno dei residenti stufi che continua così la sua denuncia: «dovrebbero piazzare delle telecamere per scovare questi signori».

La preoccupazione degli abitanti aumenta soprattutto in questo periodo pandemico perché tali rifiuti rappresentano un problema sanitario oltre ambientale e di danno all’immagine. (Nelle foto che mostriamo, la situazione di alcune strade del centro storico ieri sera)

Pierpaolo Stano