Porta scardinata e casa depredata, la rabbia del turista con la foto sui social

Tornare per le feste di fine anno a Manduria con l’intento di passarle nella casa al mare e trovare la sgradita sorpresa di essere stati preceduti dai ladri.

E’ quanto capitato ad una famiglia che vive in una città del Nord Italia che ha trovato l’inferriata della porta d’ingresso divelta e l’interno depredato e danneggiato.

La rabbia dei proprietari trova poi sfogo su Facebook dove pubblicano la foto del danno con un post al vetriolo. «La casa completamente svaligiata, gli allarmi elusi bellamente, qui è la terra di nessuno! Questo è quello che mi ritrovo in zona San Pietro dove la legge non esiste e dove noi nordisti che amiamo questa terra e dove investiamo soldi siamo abbandonati a una masnada di delinquenti che fanno razzia nelle nostre case. Penso che il comune debba intervenire per mettere sorveglianza e quindi evitare queste cose».