Sfilata di babbo Natale su due ruote

Il giorno 26 dicembre 2021, l’Organizzazione di Volontariato EMERVOL MANDURIA presenta l’evento BABBO NATALE METTE “IN MOTO” LA SOLIDARIETÀ, una giornata dedicata ai bambini e al volontariato, che avrà inizio con una sfilata dei Babbo Natale in moto, i quali percorreranno il Corso XX Settembre e giungeranno in Piazza Garibaldi.

È qui che tutti i partecipanti saranno accolti da musica, divertimento, golosi gadget ed attività ludico ricreative. Gli stessi saranno coinvolti in lezione e simulazioni per una corretta Educazione Stradale, a cura dell’Associazione Moto Club San Martino F.M.I. di Martina Franca. I bambini avranno, inoltre, l’opportunità di saltare in sella per un breve giro intorno alla piazza (età minima 6 anni). L’evento ha lo scopo di sensibilizzare il territorio, ed in particolar modo i più piccoli, alla solidarietà sociale attraverso una raccolta di giocattoli da donare, nuovi o usati in buono stato. Di seguito il programma:

 Ore 09:00 incontro dei motociclisti, preferibilmente vestiti da Babbo Natale in via Roma c/o stazione di servizio ENI.  Ore 09:45 sfilata dei Babbo Natale su Corso XX Settembre e arrivo in Piazza Garibaldi.  Ore 10:00 inizio attività:  Raccolta giochi usati in buono stato (no peluche) in cambio di un gadget goloso offerto dall’O.d.V EMERVOL MANDURIA;  Attività ludico ricreative per bambini;  Lezione di “Educazione Stradale” per piccoli e grandi a cura di Associazione Moto Club SAN Martino F.M.I.;  Piccolo giro in moto intorno alla piazza (su prenotazione) per bambini al di sopra dei 6 anni.  Ore 13:00 c.a. chiusura attività, ringraziamenti e saluti.