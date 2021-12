Santa Messa nella cappella restituita al Giannuzzi. L’appello di Don Domenico

“A Natale puoi”, non solo un famosissimo jingle, ma una vera predizione. Lo ha dimostrato la direzione medica dell’ASL di Taranto che, per giovedì 23 dicembre, ha annunciato l’inaugurazione della cappella dell’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria con la Santa Messa.

Sarà il cappellano Don Domenico Panna a celebrarla alle ore 11.00, per tutti gli operatori sanitari del Presidio. Un tempismo perfetto per restituire nel periodo natalizio agli ammalati e alla cittadinanza, quella cappella divenuta per più di un anno e mezzo deposito di water, letti e strumentazione varia. Pronta per la sua inaugurazione, è stato realizzato anche un bellissimo presepe. Per l’occasione riportiamo l’appello ricevuto dal cappellano Panna:

“Il Natale è vicino. Mi riferisco al mistero di gioia e di pace dal quale saremo avvolti. Il mistero di comunione di Dio con l'umanità, ci invita anche a lasciarci coinvolgere nella costruzione di una nuova fraternità, fondata su relazioni autentiche tra uguali.

In questo senso credo si renda necessario procedere a una revisione su quanto da me affermato nella recente intervista rilasciata a questo giornale e pubblicata nei giorni scorsi. Pur rimanendo intatto il giudizio sulla scelta di collocare in cappella il materiale, credo che tale giudizio sia stato espresso in modo temerario e inappropriato. Sono certo che a questo sono stato mosso da uno zelo eccessivo, accompagnato dall'impazienza di vedere restituito tale luogo al personale, ai pazienti e agli utenti. Si è trattato anche di un intervento "fuori tempo", dal momento che i lavori sono stati portati a termine, e la Cappella è ormai pronta per essere "riutilizzata". La sua inaugurazione è infatti prevista per il prossimo giovedì 23 dicembre, quando alle ore 11:00 sarà celebrata la S. Messa, come voluto dalla Direzione Medica. Cosi, il Natale ci riconcilia nella gioia. E questo è un grande dono di Dio. (Don Domenico Panna)”

Marzia Baldari