“Medici, personale infermieristico, gli operatori socio - sanitari e molti dell’amministrazione mi chiedevano sempre, quando sarà riaperta la cappella? Io facevo spallucce, non dipende da me”. Sono le parole di rassegnazione e tristezza di don Domenico Panna, cappellano nell’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria che ha visto sotto i suoi occhi ridurre la cappella interna alla struttura ospedaliera in un deposito di toilette e letti.

Dopo lo sconcertante incendio avvenuto lo scorso aprile, la cappella è diventata negli ultimi due anni la rimessa di suppellettili dell’ospedale. Water, letti e sedie accatastati nel luogo sacro, chiuso dopo che le fiamme hanno reso inagibile solo l’arredo confessionale.

“Non sapendo dove collocarle e visto che la cappella era chiusa, hanno scelto la cappella”, continua il cappellano. In effetti la direzione dell’ospedale di Manduria ha utilizzato proprio il luogo sacro in disuso come deposito oggetti. La cappella era utilizzata per confessioni e momenti d'incontro conferma il cappellano Panna. “L’ascolto molto spesso non si può fare vicino al letto dell’ammalato perché accanto c’è un altro paziente. Ecco, per garantire riservatezza e intimità della persona si preferiva andare in cappella”.

Stando alle dichiarazioni del cappellano a sua volta avute dall’amministrazione sanitaria competente, la pulizia e il ripristino della cappella dovrebbe avvenire a giorni durante queste feste natalizie. “Abbiamo sperato per un anno e mezzo e adesso sembra che questa nostra speranza sia stata portata a termine. Spero al più presto sia restituita alla collettività dell’ospedale e di tutti i cittadini di Manduria”, conclude don Domenico.

Marzia Baldari