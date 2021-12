Aspetti sanitari, giuridici e sociali degli incidenti stradali, convegno

Un importante convegno sul tema “La multidisciplinarietà nella prevenzione degli incidenti stradali. Aspetti sanitari, giuridici e sociali”, si svolgerà sabato 11 dicembre 2021, alle 08.30 presso l’Auditorium dell’Istituto scolastico I.I.S.S. Del Prete-Falcone di Sava (TA). Un evento fortemente voluto dai promotori: dottor Fernando De Santis, medico di medicina generale di Sava che, ad un anno esatto dall’evento, ha perso la sua primogenita Giulia De Santis, patrocinante avvocato, in un terribile incidente stradale; dall’avvocato Giuseppe De Sario con lo Studio legale in Manduria dove la stessa ragazza svolgeva il tirocinio e dalla dottoressa Maristella Mancino, nata a Manduria e residente a Perugia dove vive e lavora come Sociologa ed Assistente Sociale Specialista presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia, nella S.C. di Unità Spinale Unipolare e che, soli tre mesi fa, ha perso il papà, vittima di un incidente stradale, travolto da un camion compattatore della raccolta dei rifiuti proprio nel Comune di Sava.

L’obiettivo di questo convegno, è soprattutto quello di sensibilizzare persone di tutte le età (anche se in particolare i giovani), sul complesso tema della prevenzione degli incidenti stradali, che non può essere trattato ad appannaggio di una sola disciplina, per lo più legislativa e tecnica, se non addirittura solo punitiva delle infrazioni del codice della strada, ma deve avere il coraggio di coinvolgere tutti i settori educativi, da quello giuridico, a quello sanitario, passando per le scuole fino a coinvolgere tutta la comunità sociale e civile. Si ricordi che dietro a un incidente della circolazione, si nasconde una miriade di altri problemi che finiscono per gravare non soltanto a livello sociale ma anche economico e sanitario. Purtroppo si deve prendere atto che alla ripresa della vita normale, dopo il periodo del lockdown dovuto alla pandemia da covid-19, le nostre strade si sono quotidianamente macchiate di sangue, trasversalmente, investendo pedoni, ciclisti, centauri, automobilisti e non risparmiando nessuno per età anagrafica né per ceto culturale o sociale.

Il Convegno dell’11 dicembre vuole riunire intorno al focus della prevenzione esperti del mondo forense, della magistratura, del settore sanitario e del mondo sociale scegliendo il luogo simbolo quale un istituto scolastico di istruzione di grado superiore affinché i messaggi di positività e propositività arrivino a tutti i nostri giovani.

Il Programma prevede: In apertura i saluti di: Mons. Vincenzo Pisanello Vescovo della Diocesi di Oria; Dott. Giuseppe Tommasino Magistrato; Avv. Antonio Altamura Presidente dell'Ordine degli Avvocati; Avv. Paola Donvito Presidente della Scuola Forense di Taranto; Dr. Giuseppe Perrone Presidente Rotary Club Manduria; Avv. Dario Iaia Sindaco del Comune di Sava; Dott. Alessandro Pagano Dirigente Scolastico Ist. Del Prete – Falcone; Avv. Giuseppe De Sario Presidnte di Legambiente Manduria; Prof. Andrea Vito Mariggiò Vice Sindaco del Comune di Manduria; Dott. Fernando De Santis Medico. Interverranno: Avv. Giammarco Cesari Presidente Nazionale Osservatorio Vittime; Dott.ssa Silvia Sammarco Giudice del Tribunale di Trani; Dott. Domenico Vantaggiato, dotto Vitantonio Coriolano, Ingegneri ASAIS -EVU Italia; Avv. Cesare De Baggis Legale specializzato in Diritto delle Assicurazioni; Dott.ssa Alessandra Bonfanti Legambiente Nnazionale; Avv. Mirella Casiello Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Taranto; Dott. Cosimo Fungoso Presidente provinciale AIFVS Taranto; Dr. Francesco Turco Direttore Pronto Soccorso Ospedale di Manduria; Dott.ssa Maristella Mancino Sociologa, Ass. Soc. Spec. S.C. Unità Spinale Unipolare Azienda Ospealiera di Perugia; Don Dario De Stefano Vicario Foraneo, Parroco San Giovanni Bosco Manduria; Dr. Fernando De Santis: Testimonianze e conclusioni. Per info e prenotazioni: studiolegalegiuseppedesario@gmail.com. nel rispetto della normativa vigente anti-contagio da Covid-19. L’ingresso sarà permesso previo controllo del Green pass.

(Ufficio stampa dell’evento)