Auto in fiamme ad Avetrana, salve le due persone a bordo

Paura questa mattina ad Avetrana per l’incendio di un’autovettura che era ferma al semaforo. Fortunatamente salve le due persone a bordo che alla vista del fumo hanno abbandonato l’auto.

In poco tempo le fiamme hanno avvolto il mezzo andato completamente distrutto.I vigili del fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza la zona non potendo fare niente per la Mercedes di cui è rimasta solo la scocca.

I vigili urbani hanno provveduto a bloccare il transito sia veicolare che pedonale dirottandolo su percorsi alternativi. Il fuoco ha seriamente danneggiato i fari del vicino semaforo.