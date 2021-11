Ladro ruba l’auto del 118 e provoca danni

Scene di pura follia ieri pomeriggio a Manduria per un’auto che correva zigzagando per le strade del centro rischiando di investire i pedoni e urtando a destra e a sinistra contro le autovetture in sosta. La macchina impazzita non era una anonima autovettura, ma una con le insegne del 118. Cos’era successo? Un giovane squilibrato e a quanto pare in prede all’alcol, l’aveva rubata e si era messo alla guida accelerando e partendo a folle velocità.

Fortunatamente il mezzo di soccorso non era in attività, ma era quello di servizio dell’associazione Avetrana Soccorso in uso agli associati.

Ieri pomeriggio uno di loro si era recato a Manduria per sbrigare affari d’ufficio e si era fermato al bancomat della piazza Garibaldi lasciando incautamente l’auto aperta con le chiavi inserite nel quadro. È bastato un attimo al ladro per mettersi alla guida e avviare i motori mentre il componente dell’associazione, ignaro di tutto, era intento a ritirare le banconote allo sportello.

Quello che è successo dopo si può così raccontare.

L’uomo alla guida ha imboccato la strada che porta sul viale della stazione ferroviaria probabilmente con l’intenzione di raggiungere da lì la circunvallazione dove avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Ma le sue condizioni gli hanno consentito di percorrere poche centinaia di metri sbattendo contro altre auto parcheggiate sulla sua strada. Alla fine si sarà reso conto delle sue condizioni così ha lasciato la macchina ancora in moto allontanandosi come se nulle fosse successo.

Nel frattempo i testimoni hanno chiamato le forze dell’ordine che sono arrivate in poco tempo quando il ladro era ancora nelle vicinanze. Gli agenti di polizia lo hanno così fermato e lo hanno portato negli uffici del commissariato per l’identificazione. Era un giovane di Sava che è stato denunciato a piede libero. Risponderà di furto mentre per i danni provocati a cinque os ei macchine in sosta se la vedrà l’assicurazione.