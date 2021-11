La pioggia fa saltare un tombino della fogna, pericolo per la circolazione e per l'ambiente

La pioggia e le cattive condizioni della rete fognaria in un tratto già più volte teatro dello stesso fenomeno, ha fatto saltare un tombino in via Sant’Antonio all’incrocio con la via per Lecce a Manduria.

Dal canale sta fuoriuscendo materiale fangoso e maleodorante che invade la strada creando problemi di natura igienica e rendendo pericoloso il transito di autoveicoli per il tombino scoperchiato.

Gli addetti del servizio tecnico del comune stanno provvedendo a riparare il danno e a mettere in sicurezza la zona.