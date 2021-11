Tre contagiati nel Michele Greco, il Covid alla Poverella e Marugj-Frank

Non due ma tre i contagi nei due plessi scolastici “La Poverella” e “Marugj-Frank, due studenti e una docente. Il virus riprende quindi a circolare nelle scuole manduriane. Dopo il caso dell’istituto comprensivo Prudenzano di viale Mancini (una classe in isolamento), il Covid ha raggiunto le aule di altri plessi situati in diversi punti della città.

Queste ultime tre positività, rilevate privatamente dagli interessati che si sono sottoposti al test in farmacia, hanno avuto la conferma del Dipartimento di prevenzione della Asl relativamente alla sola ragazza di prima media, mentre sino a ieri sera non si conosceva ancora l’esito del molecolare eseguito sulla bambina dell’asilo e la sua insegnante della Poverella. La direzione scolastica, su indicazione del Dipartimento Asl, ha disposto ieri l’isolamento fiduciario dell’intera classe di prima media e dei docenti della Marugj-Frank che sino al prossimo 8 novembre seguiranno le lezioni a distanza. Nel frattempo tutti gli studenti dovranno sottoporsi a tampone il cui esito dovrà essere presentato al momento del rientro in classe.

In mancanza di conferme sugli altri due casi del plesso Poverella, quasi certamente oggi le famiglie, tutte già informate dei due sospetti casi di contagio, si guarderanno bene dal portare i figli a scuola. Dall’ultimo aggiornamento datato 28 ottobre, i manduriani sicuramente contagiati dal Covid erano 19, 4 in più della precedente rilevazione di due giorni prima.