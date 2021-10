Paura nella gioielleria di Via Roma per il crollo dell’abbassamento del soffitto

Il rivestimento in gesso del soffitto di una gioielleria di via Roma a Manduria è crollato ieri provocando danni per circa 50mila euro. Sulle cause che hanno determinato il cedimento sono in corso accertamenti. Ieri intanto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Manduria che hanno effettuato un sopralluogo ed hanno dichiarato l'inagibilità del locale.

Il titolare dell’attività commerciale che ha in locazione il locale ha detto che chiederà il risarcimento danni al proprietario dello stabile.

Fortunatamente non si sono verificati danni alle persone. Da una prima verifica pare che risultino danneggiate anche le pareti. Il titolare dell’esercizio commerciale ha presentato al proprietario