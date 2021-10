I privilegi degli amministratori: passaporto vaccinale, a noi politici non serve

Dal 15 ottobre per tutti i dipendenti pubblici e privati è obbligatorio esibire il green pass pena la sospensione dal lavoro senza stipendio. Un obbligo che nel municipio di Manduria non pare applicarsi per gli amministratori. Le riunioni delle commissioni, infatti, avverrebbero con una certa libertà concessa ai politici che entrano ed escono dal palazzo di città sena dar conto a nessuno.

E’ accaduto ieri nella commissione presieduta dal grillino Vito Perrucci dedicata alle proposte da portare nel prossimo consiglio comunale monotematico sull’ospedale Marianna Giannuzzi. A nessuno dei politici sarebbe stato chiesto il green pass.

Se n’è accordo il consigliere comunale progressista, Domenico Sammarco, anche lui componente di quella commissione senza regole.

«Negli ultimi giorni – commenta la circostanza Sammarco -, abbiamo notato che il green pass non è stato richiesto ai consiglieri e amministratori comunali». Le regole dicono altro. «Nelle modalità organizzative pubblicate sul sito dell'Ente – fa notare il progressista -, è invece chiaramente previsto che "qualunque altro soggetto per accedere all’amministrazione, dovrà essere munito di “green pass” – ivi inclusi i visitatori e gli Amministratori – che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività".

«E' pertanto evidente – fa notare Sammarco - che si configuri un allentamento delle misure di controllo, notizia che di certo non giunge nuova dopo le numerose occasioni in cui sindaco ed assessori hanno dimostrato di non osservare neppure le elementari misure di prevenzione contro la diffusione del Covid-19. E' insomma il solito predicare bene e razzolare male delle ordinanze emesse dal Sindaco Pecoraro a cui ormai ci ha abituati, ma a cui ci opporremo sempre con fermezza», conclude Sammarco.