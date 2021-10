I tempi del servizio rifiuti:  cento giorni per il ritiro di un ingombrante

Cento giorni per il ritiro di un elettrodomestico da rottamare da uno studio professionale di Manduria. E’ questo il tempo concesso dalla Gial Plast ad un avvocato manduriano che ieri ha telefonato alla società che gestisce la raccolta dei rifiuti soldi urbani e gli ingombranti per conto del comune di Manduria sentendosi dire che la data più vicina per il ritiro è quella del 30 gennaio prossimo.

Per cento giorni, quindi, lo studio legale che si trova nel centro cittadino dovrà tenersi l’ingombrante in ufficio e non potrà rimpiazzarlo con quello nuovo per ragioni di spazio. A meno che non paghi di tasca propria il trasporto dell’elettrodomestico all’isola ecologica.

«Come se non lo sapessi, ma è proprio questo il consiglio che mi ha dato l’addetta della Gialplast» racconta il protagonista della disavventura. «Il fatto è che noi già paghiamo le tasse per un servizio che per averlo dobbiamo pagarlo un’altra volta», conclude l’avvocato che chiosa con una battura: «E poi ci lamentiamo se vediamo inombranti abbandonati agli angoli delle strade».