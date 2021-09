Ritrovato l'uomo scomparso da Manduria. Nella sua storia il dramma della malattia mentale

È stato trovato nel pomeriggio a Montesarchio, provincia di Benevento, il 39enne che si era allontanato due giorni fa dall’ospedale di Manduria all’insaputa dei sanitari. L’uomo che aveva con sé 200 euro, avrà utilizzato qualche mezzo pubblico per la sua destinazione ignota. A darne notizia è stata la sorella che racconta il dramma vissuto dalla famiglia.

Il fratello che vive con i genitori, soffre da tempo di una forma severa di malattia psichiatrica per cui spesso è soggetto a crisi che costringono la famiglia a chiedere aiuto alle autorità sanitarie che, secondo quanto riferisce la sorella, non riescono ad assicurare la dovuta assistenza.

«Sono nove anni – racconta la donna – che combattiamo contro tutto e tutti per aiutare mio fratello, ma oltre alle cure domiciliari che non prende regolarmente non ci danno soluzioni o aiuti concrete».

La famiglia del trentanovenne vorrebbe trovare un centro clinico che si prendesse cura di lui per un periodo di tempo adeguato alla sua malattia. «Quando vengono i medici dicono che sta bene e che è in grado di intendere e di volere ed ecco il risultato: se n’è andato senza dirci niente girovagando per due giorni per chissà quale meta; questa volta siamo riusciti a ritrovarlo sano e salvo, ma in futuro non potrebbe finire così».