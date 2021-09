Lavoro in cambio di sesso, la denuncia di una madre

Le aveva promesso un posto di lavoro per la figlia disoccupata, in cambio, però, di rapporti sessuali. Lui, un professionista manduriano che è molto attivo in un partito politico ma che non ha nessuna carica amministrativa; lei, una donna-mamma che si preoccupa di dare un futuro alla propria figlia. Il posto assicuratole dal suo contatto, però, salta quando la lei rifiuta le palesi avance dell’uomo. Scossa e disgustata, la donna scrive a noi redazione della Voce di Manduria per denunciare l’accaduto, chiedendo l’anonimato, e offrendoci i particolari che ovviamente ometteremo.

Da donna e mamma reagisce non solo per rendere pubblico l’atavico e patologico clientelismo che si alimenta con la disperazione e la mancanza di lavoro, ma, soprattutto, dice, per denunciare quel tipo di favoritismo che diventa violenza.

La donna dice di essersi fidata dell’uomo proprio per la sua influenza sociale e politica di cui gode. Il professionista, però, nel prometterle un posto garantito per la figlia, l’avrebbe avvicinata facendole capire limpidamente il prezzo da pagare.

“Sono disgustata da questo episodio”, ci confessa lei. Il politico manduriano avrebbe, quindi, tentato l’approccio fisico come giusta moneta di scambio. Inoltre, il terrore della donna si acuisce perché a proporre il favoritismo sessuale, è proprio una persona di cui si fidava.

L’episodio denunciato riguarda soprattutto quel sentimento diffuso e maschilista, ovviamente non solo manduriano, del bisogno di concessione sessuale, dello scambio in natura, da parte di una donna per ottenere una carica di prestigio o, come in questo caso, di un posto di lavoro. Discriminazione e indecenza, sono gli attributi che risuonano da questa brutta storia. Una politica di paese che dà riflesso a quella mentalità patriarcale e che spinge la donna a diffidare e a non fidarsi più di nessuno, forse del tutto. Le sue speranze di un posto egualitario, imparziale e di scambio positivo d'idee, nel contesto politico manduriano, s'inceneriscono. Uno scandalo che è senza volti per la delicatezza dei fatti e per specifica richiesta della donna, ma reale e in carne ossa che noi Voce di Manduria decidiamo di raccontare con le dovute cautele. «Ci penso notte e giorno e vi assicuro che non è facile per me denunciare questo, ma dovevo farlo, per i giovani disoccupati ed anche per me stessa», conclude la donna.

Marzia Baldari