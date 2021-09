Inquinamento del Chidro: "materiale organico depositato lungo la costa durante le mareggiate"

Il sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro rende noto alla cittadinanza gli esiti degli accertamenti effettuati dall’Arpa in seguito alla segnalazione effettuata in data 29.08.2021 per verificare il presunto inquinamento del tratto di litorale presso la foce del fiume Chidro. Dalla nota: “Sul posto i verbalizzanti hanno constatato la presenza di un tratto di spiaggia avente una colorazione più scura ed un forte odore di composti sulfurei (uova marce).

Non potendo stabilire in modo certo la natura del fenomeno, è stato effettuato un campionamento istantaneo sulle matrici sedimento e acqua. I risultati delle analisi chimiche e microbiologiche escludono un inquinamento di tipo antropico.

Si può desumere, pertanto, che il fenomeno in oggetto sia riconducibile a fisiologici processi di degradazione di materiale organico depositato lungo la costa durante le mareggiate”.

A cura dello Staff del sindaco