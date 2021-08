La telecamera di sorveglianza di un’attività commerciale di Manduria situata in contrada "Creta", ha registrato la spaventosa forza del vento che l’altro ieri pomeriggio, 25 agosto, ha provocato danni su gran parte della città Messapica fortunatamente risparmiando le persone.

Questo video di pochi secondi, mostra cosa può fare un vento che soffia a più di cento chilometri orari. Una vera e propria furia della natura che spazza qualsiasi cosa, capace di abbattere muri come in qusto caso e, come è successo lo stesso giorno i nun altro punto della città, spezzare alberi secolari e sradicare un gazebo d’acciaio di diversi quintali di peso e farlo volare per trecento metri.

Tecnicamente il fenomeno atmosferico si chiama “downburst”, ma è come una tromba d’aria che non si sviluppa con il classico cono ma sprigiona la stessa energia orizzontalmente spazzando via tutto ciò che incontra nel suo passaggio. Guardando le impressionanti immagini del video, immaginate cosa possa accadere ad una persona investita da una raffica così violenta.