Non due, ma tre le “donne coraggio” che venerdì scorso hanno messo in fuga i due rapinatori del bar tabaccheria “Acca” di Torre Colimena. L’episodio è quello dove due uomini con il volto coperto, uno di loro armato di fucile giocattolo, hanno dovuto rinunciare al colpo per l’inaspettata e fulminea reazione delle loro vittime. Le immagini della telecamera interna al locale mostrano la scena che mette in risalto l’audace reazione delle tre donne.

La prima a reagire è la dipendente che affronta il rapinatore armato di fucile giocattolo (che sembrava vero). La donna si scaglia contro l’uomo facendogli quasi perdere l’equilibrio mentre la titolare è intenta a bloccare il secondo rapinatore che si era già infilato dietro al bancone dove c’era il registratore di cassa.

Le riprese mostrano la lotta tra l’uomo e la donna che non lascia la presa costringendo il malvivente a sfilarsi la maglietta che indossava rimasta nelle mani della titolare la quale perde l’equilibrio e cade all’indietro. A questo punto spunta una terza donna, la madre della titolare che con una scopa si dirige decisa verso la porta dove i due banditi sono appena fuggiti.

Sul posto è rimasta la maglia indossata dall’uomo strattonato, i suoi occhiali e il passamontagna. Tutti reperti utilissimi che potrebbero aiutare gli investigatori dei carabinieri di Manduria ad individuare i due avventati rapinatori.

Disarmante, infine, l’atteggiamento di un cliente che osserva tutta la scena senza un minimo di reazione e che si nasconde in un angolo scomparendo dalla scena.

Nazareno Dinoi