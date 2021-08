Ztl impazzita con la segnaletica accesa quando deve essere spenta, automobilisti disorientati

Pannelli troppo alti e poco visibili o troppo vicini al varco, insegne luminose impazzite, accese quando dovrebbero essere spente o con scritte indecifrabili. La segnaletica delle zone a traffico limitato di Manduria e delle marine non mette d’accordo nessuno, nemmeno il sistema elettronico di controllo che continua a dare errate informazioni agli automobilisti i quali non ne possono proprio più visti anche i precedenti (multe a go-go per le lancette dell’orologio indietro di un quarto d’ora) di cui si sono interessati i giudici.

Gli ultimi episodi sono stati segnalati l’altro ieri e il giorno prima. A “dare i numeri” sono stati i pannelli luminosi che segnano il varco della Ztl all’ingresso del corso (piazza Sant’Angelo) e quello dei giardini pubblici all’’ingresso di Piazza Garibaldi. Mentre nel primo caso dovevano dare il segnale di “Varco non attivo” con la luce convenzionale verde, le luci a led davano la scritta “Ztl” colorata di azzurro. Cosa significasse non si è proprio capito, molto chiaro invece il disorientamento degli automobilisti.

L’altro ieri ancora peggio perché, anziché essere spente o con la scritta verde di “Varco non attivo”, le insegne indicavano il preoccupante avviso di “Varco attivo” di colore rosso. Molti automobilisti non si sono fidati e hanno fatto marcia indietro, altri sono andati sicuri confidando sull’ordinanza del sindaco che per quel giorno (lunedì) e a quell’ora (dalle 20 in poi) assicurava invece la sospensione della Ztl sino a mezzanotte.

Che si sia trattato di un errore è palese, bisogna però vedere come si sono comportate le telecamere che entrano automaticamente in funzione quando il varco è attivo (luce rossa). A scoprirlo saranno gli automobilisti che si sono fidati dell’ordinanza sindacale e sono passati con il rosso.