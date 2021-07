Inchiesta sulla gestione dei rifiuti, le precisazioni di Eden 94

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’azienda manduriana di compostaggio, «Eden94», che precisa la propria posizione nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Lecce in cui l’amministratore delegato risulta essere indagato con altri undici imprenditori a capo di discariche e impianti di trattamento rifiuti della Puglia ed altre regioni.

«Ho letto con attenzione l’articolo e credo che ci siano alcune inesattezze di non poco conto. L’accusa nei confronti di Eden ’94, che nulla a che fare con la «lavorazione e smaltimento abusivo di ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi e non, come acque di strato associate agli idrocarburi liquidi separate dal greggio estratto dal sottosuolo, percolato di discarica, rifiuti liquidi acquosi di provenienza anche industriale si sostanzia essenzialmente, nell’avviso alla persona indagata di chiusura delle indagini preliminari, nell’aver classificato il rifiuto (non pericoloso) portato a smaltimento presso l’impianto Ecolio 2 con: “CER 190703, percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 190702, benchè il suddetto impianto svolgesse una ben chiara attività di produzione di compost: rifiuti cui pertanto veniva attribuito un codice CER errato ed arbitrario”.

Sul punto si osserva che l’attribuzione del COD. CER 190703 al rifiuto “acque di percolazione” prodotto nell’impianto di Eden ‘94 non è stata una scelta arbitraria del produttore bensì la pedissequa osservanza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata alla suddetta zienda. In ultimo e non per importanza il rifiuto smaltito presso Ecolio 2 è pacificamente non pericoloso tant’è che la Procura di Lecce al riguardo nulla contesta».