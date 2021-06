Soccorritori del 118 aggrediti in servizio

Due soccorritori manduriani che prestano servizio nella postazione 118 di Avetrana per conto della società “Manduria Soccorso”, sono stati aggrediti da un avetranese di 44 anni che è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo in stato di agitazione psicomotoria, è salito a brodo dell’ambulanza quando i due erano intenti a soccorrere una persona colta da malore nella sua casa ma è stato fermato dai due soccorritori contro cui si è avventato.

Uno dei due sanitari, Cosimo Borgia, di 53 anni, è riuscito infine a bloccarlo sino all’arrivo dei militari che lo hanno portato in caserma e dopo le formalità di rito sottoposto agli arresti domiciliari.

L'allarme è scattato nel cuore della notte quando l'ambulanza del 118 è stata parcheggiata nei pressi dell'abitazione dell'anziano che aveva richiesto i soccorsi. I due manduriani in divisa sono entrati nella casa del paziente e quel punto il 44enne di Avetrana, con precedenti alle spalle, è salito a bordo tentando di allontanarsi.

I rumori del motore hanno insospettito i soccorritori che sono usciti all'esterno. Quando il presunto ladro si è visto scoperto ha reagito in malo modo aggredendoli. Ne è nata una colluttazione mentre è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri. All'arrivo dei militari il parapiglia era ancora in corso.

Il 44enne è stato arrestato con le accuse di tentata rapina, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. Per lui sono stati disposti i domiciliari. I due soccorritori che hanno sventato il furto dell’ambulanza sono stati accompagnati al pronto soccorso dove sono stati dimessi con una prognosi di sette giorni ciascuno.