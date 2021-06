Cattivi esempi: il sindaco parla ai bambini senza indossare la maschera

Il sindaco Gregorio Pecoraro ne ha fatta un’altra delle sue mostrandosi e facendosi fotografare senza mascherina in ambiente chiuso e in presenza di pubblico, violando così le regole contro il contagio virale. Lo aveva già fatto ma questa volta il contesto e le persone coinvolte fanno davvero passare la misura. Si trattava infatti di un incontro con numerosi scolari delle elementari. «Importantissima giornata questa, per il Sindaco di Manduria e per l'intera Amministrazione dedicata alla cultura, alle regole e in particolare ai giovani della città e non solo». Veniva presentata così l’iniziativa sulla pagina Facebook dello stesso sindaco che evidentemente ha un concetto tutto personale delle «regole».

Naturalmente il mancato rispetto del più debole dimostrato dal primo cittadino, non è passato inosservato dalla rete.

I primi a prendere la parola sono stati gli attivisti di Azione Messapica. «In piena pandemia mondiale – scrivono - mentre tutti i Consigli Comunali e tutte le Commissioni si svolgono in videoconferenza e a distanza e nei locali commerciali dei privati occorre (giustamente) rispettare ogni regola anti-contagio, il sindaco di Manduria parla di Cultura e rispetto delle regole ai bambini (alunni della classe VB dell'Istituto Comprensivo "Don Bosco") in Aula Consiliare, in presenza». E senza mascherina. Ricordando la furbata del sindaco che per farsi vaccinare per primo quando non poteva ha dichiarato di far parte del personale scolastico, i componenti di Azione Messapica continuano così la loro critica. «Abbiamo stracapito che Lei si sia vaccinato e che si senta in qualche modo un "Operatore Scolastico" a tal punto da dichiararlo e autocertificarlo ma.. il vero insegnamento, soprattutto quello impartito a giovani manduriani, passa prima di tutto dal buon esempio!»

Caustica anche l’analisi che fa dell’episodio il capogruppo consigliare Progressista, Domenico Sammarco. «Oggi, nell’aula consiliare del Comune di Manduria – scrive - il sindaco Pecoraro è a colloquio con gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Manduria per parlare loro della Costituzione! Occorrerebbe però avvisare il Sindaco che chiunque abbia completato (indebitamente o meno) il ciclo vaccinale – ricorda Sammarco tornando sulla furbata di prima -, ha comunque - e sempre - l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso. Un dovere di ognuno di noi, a prescindere dal ruolo che ricopre».

Qualcuno sui social ha poi ricordato che ad aver dato una vera lezione al sindaco-bersagliere sono stati proprio i ragazzini, tutti quanti rigorosamente con la mascherina sul volto.