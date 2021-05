Dopo il collaboratore stretto, il vaccino contro il Covid anche al portavoce del sindaco

Mentre il sindaco Gregorio Pecoraro continua a non smentire né a confermare la notizia di una sua vaccinazione avvenuta il 27 febbraio scorso in qualità di operatore scolastico (in realtà è commercialista), altre fonti attendibilissimi indicano un altro del suo staff che si sarebbe vaccinato con qualche speciale lasciapassare. Si tratta di Roberto Dostuni, portavoce e gestore della pagina Facebook del sindaco Pecoraro nonché responsabile dei programmi culturali del Comune.

L’ingegnere, pensionato ArcelorMittal, avrebbe ricevuto la sua prima dose di AstraZeneca il 12 aprile, primo giorno di apertura del centro vaccinale del liceo classico di Manduria. Sarà stato tra i primi ad inaugurare il nuovo hub vaccinale allestito nella palestra del De Sanctis. Quel giorno la somministrazione del siero era riservata esclusivamente ai 79enni anche senza prenotazione. Il portavoce del sindaco, però, ha trovato il modo di farsi vaccinare pur avendo 56 anni, più giovane di 23 anni di quanti, quel giorno, hanno fatto la fila al freddo attendendo pazientemente il proprio turno. Poi si è saputo, anche nei giorni successivi, che altrettante persone fortunate, tra cui il presidente del Consiglio Gregorio Dinoi con sua moglie, si sono trovate al punto giorno al momento giusto offrendo il braccio per ricevere la dose «di vaccino in più che altri avevano rifiutato».

L’ingegnere 56enne Dostuni si sarebbe vaccinato come caregiver di parenti conviventi, proprio come il criticatissimo giornalista del Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi (sulla cui vicenda la Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato, per cui il giornalista non è "indagato" come precedentemente riportato) e a differenza di tanti assistenti di pazienti allettati e malati gravi manduriani che stanno ancora aspettando il turno.

Si ricorda che anche la Procura della Repubblica di Taranto ha aperto un fascicolo contro i furbetti del vaccino nella provincia ionica con l’ipotesi di falso e truffa ed ha affidato la delega di indagini alla Guardia di Finanza.